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Пол Мерсон — об Артете: сегодня «Арсенал» сильнее «Барселоны»

Пол Мерсон — об Артете: сегодня «Арсенал» сильнее «Барселоны»
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Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что наставнику «канониров» Микелю Артете нет никакого смысла уходить в «Барселону».

«Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в «Барселоне». Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас «Арсенал», как я думаю, сильнее «Барселоны». 15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в «Реале» или «Барсе». Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе предпочтительнее было бы работать с игроками «Арсенала», чем с футболистами «Барселоны», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Микель Артета может покинуть «Арсенал» и возглавить «Барселону», об уходе из которой по завершении нынешнего сезона объявил Хави. Позднее Артета опроверг эту информацию и заявил, что останется в лондонском клубе.

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