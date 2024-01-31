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«Спартак» представил министру спорта России проект Дворца спорта в Тушине

«Спартак» представил министру спорта России проект Дворца спорта в Тушине
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На стадионе «ЛУКОЙЛ-Арена» состоялась презентация строительства Дворца спорта с участием министра спорта России Олега Матыцина. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

«Дворец спорта появится в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Арены», на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной. В новом комплексе общей площадью 110 тыс. кв. м разместятся полноформатный крытый манеж, три футбольных поля, пять залов специализированной спортивной подготовки, зал двигательной активности для детей, реабилитационно-восстановительный центр, конференц-центр с залами-трансформерами и размещением до 600 человек, 28 раздевалок, столовая для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, 100-метровая беговая дорожка с датчиками скорости движения и парковка более чем на 1000 машино-мест.

Фото: ФК «Спартак»

Уникальным решением станет размещение двух полноформатных футбольных полей на кровле Дворца на уровне пятого этажа. Одно из полей получит трибуны на 3 тыс. мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей. Такого сооружения нет ни в одной стране мира», — написано в заявлении клуба.

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