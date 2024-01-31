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«Требовали то, что я делаю плохо». Игнатьев назвал самый провальный трансфер в карьере

«Требовали то, что я делаю плохо». Игнатьев назвал самый провальный трансфер в карьере
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Российский нападающий Иван Игнатьев назвал самый провальный переход в своей карьере. По его словам, худший период был в казанском «Рубине», где не удалось вписаться в игру команды.

«О каком из переходов я жалею больше всего? Не жалею, но очевидно, что это период, когда я был в «Рубине». Он самый неудачный такой. Что не заладилось? Я пришёл из «Краснодара», из футбола, где всё накоротке. В «Рубине» начали требовать то, что я делаю плохо. Верховая борьба – не мой конёк, я не понимал, как мне это преодолеть. Я пытался над этим работать, что-то предпринимать, но не получилось. В целом не вписался в игру команды, хотя результат был. Не вписался, не подошёл, такое бывает», — сказал Игнатьев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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