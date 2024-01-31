Игнатьев: может, ещё будем с Сулеймановым «Краснодар» чемпионом делать

Российский нападающий сербского «Железничара» Иван Игнатьев высказался о желании поиграть с футболистом греческого «Ариса» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Хотел бы я поиграть в одной команде с Шапи? Да, мы давно хотели, но что-то пока… Ну, какие наши годы, ещё, в принципе, есть время. Дай бог, может, где-то ещё встретимся вместе. Может, ещё «Краснодар» будем чемпионом делать. Почему нет?» — сказал Игнатьев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, «Железничар» объявил о подписании контракта с Иваном Игнатьевым вчера, 30 января.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Игнатьев провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету нападающего шесть игр в Фонбет Кубке России.