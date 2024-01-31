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Новичок «Локомотива» Хамулич обратился к болельщикам железнодорожников

Новичок «Локомотива» Хамулич обратился к болельщикам железнодорожников
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Нападающий «Локомотива» Саид Хамулич обратился к болельщикам московской команды, отметив, что не может дождаться момента, когда увидит зрителей на трибунах «РЖД Арены».

«Привет, ребята, болельщики «Локомотива»! Я очень счастлив быть здесь. Не могу дождаться момента, когда смогу увидеть вас на стадионе», — сказал Хамулич в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

Напомним, о переходе Хамулича «Локомотив» объявил сегодня, 31 января. Ранее форвард представлял футбольный клуб «Тулуза». Первую часть нынешнего сезона он отыграл в аренде за «Витесс». В Нидерландах Хамулич сыграл 14 матчей (в основе – девять), не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий. Точно такая же статистика у Хамулича и в сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал в июне 2023 года.

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