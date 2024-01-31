Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: Греция — то, что надо для прогресса Шапи Сулейманова

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о нападающем «Ариса» Магомеде-Шапи Сулейманове.

«Полноценный переход в греческий «Арис» точно положительно скажется на Шапи. Он точно будет играть, а в последнее время неплохо себя там показывает. Не знаю, была бы сейчас у него игровая практика в «Краснодаре». Остаться в Греции — хороший вариант для Сулейманова, потому что это европейский чемпионат. Греческие команды постоянно играют на групповых этапах еврокубков — то, что надо для прогресса», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сулейманову 24 года, он является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/2024 Шапи представляет греческий «Арис». Россиянин играет за этот клуб на правах аренды. Ранее он выступал за «Гиресунспор» и «Хапоэль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда‑Шапи Сулейманова в € 2 млн.