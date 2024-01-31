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Новичок «Спартака» Манфред Угальде охарактеризовал себя

Новичок «Спартака» Манфред Угальде охарактеризовал себя
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Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о себе. Напомним, нападающий перешёл из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. Угальде будет выступать за «Спартак» под девятым игровым номером.

«Какой я человек? Скромный парень, работяга, который живёт только мыслями о футболе», — сказал Угальде в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход футболиста фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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