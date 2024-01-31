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Новичок «Спартака» Угальде: я чувствую связь с Промесом

Новичок «Спартака» Угальде: я чувствую связь с Промесом
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Новичок «Спартака» Манфред Угальде рассказал о связи с одноклубником Квинси Промесом. Он отметил, что чувствует связь с нидерландцем, который тоже играл за «Твенте».

«Мы оба играли за «Твенте». Я чувствую связь с Промесом. Классно, что я оказался в таком клубе, как «Спартак». И перешёл из «Твенте», как Квинси. Мы уже успели немного пообщаться, но надеюсь, что сможем многое обсудить при встрече», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн. Угальде стал одним из самых дорогих приобретений красно-белых. Многие эксперты критикуют этот трансфер, считая, что «Спартак» переплатил за футболиста из «Твенте».

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