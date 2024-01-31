Новичок «Спартака» Угальде обратился к болельщикам красно-белых

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде обратился к болельщикам клуба.

«Послание болельщикам «Спартака»? Я очень счастлив быть в таком клубе, как «Спартак». Хочу сыграть много матчей в этой команде, наслаждаться игрой вместе с вами. Надеюсь, что мы сможем добиться многого. Для меня быть здесь – мечта. Давай, «Спартак»!» — сказал Угальде в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход футболиста из «Твенте» фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.