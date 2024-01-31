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Угальде: «Спартак» — самая популярная команда России, оказаться здесь — это мечта

Угальде: «Спартак» — самая популярная команда России, оказаться здесь — это мечта
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Новичок «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что для него значит переход в стан красно-белых. Игрок назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

Фото: ФК «Спартак»

«Что для меня значит переход в «Спартак»? Многое, я знаю, что это самая популярная команда России. Если быть честным, оказаться в таком клубе – просто мечта. Все мои мысли только о дебюте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн. Угальде стал одним из самых дорогих приобретений красно-белых. Многие эксперты критикуют этот трансфер, считая, что «Спартак» переплатил за футболиста из «Твенте».

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