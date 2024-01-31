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Сергей Юран назвал самый интересный матч, на котором ему удалось присутствовать

Сергей Юран назвал самый интересный матч, на котором ему удалось присутствовать
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран ответил на вопрос о самом интересном матче.

«Самый интересный матч, на котором мне удалось присутствовать? Даже взять игру в Кубке России со «Спартаком» (5:4). Суперматч, кто бы сказал, что он будет развиваться в таком русле. В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали. Всё-таки «Спартак», хоть с ним и можно играть, но если вот так брать (показывает весы. — Прим. «Чемпионата»), пожалуй, всё закономерно.

Один из самых интересных матчей, что вспомнил навскидку», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

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