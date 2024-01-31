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Сергей Юран рассказал, в чём его тренерский секрет

Сергей Юран рассказал, в чём его тренерский секрет
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран ответил на вопрос о своём секрете в тренерской работе.

«В чём мой секрет в тренерском деле? Наверное, как я люблю говорить футболистам: насколько ты относишься к футболу, настолько он тебя награждает. Пожалуй, в работе я максималист. Иногда даже жена говорит, что нужно немного отвлекаться в выходные, а я всё равно весь в процессе, в команде.

Вот эти вот моменты, когда ты на пределе должен относиться к своей работе. В этом плане и бог помогает. Ну и колоссальный опыт в роли футболиста. Нужно также знать эти кнопочки, на которые нужно нажать. Я прошёл через множество великих тренеров и у каждого взял именно то, что мне помогает», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

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