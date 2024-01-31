Юран: я бы сделал ограничение зарплат для российских игроков до 25 лет, пусть стремятся!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался об идее введения потолка зарплат для молодых российских футболистов.

«Нужен ли в текущих российских реалиях пол и потолок зарплат? Наверное, если мы хотим, чтобы наша молодёжь развивалась, добивалась места в сборной, как в моё время, когда на одно место было по три-четыре футболиста, а тренер не мог определиться, то, естественно, для молодых нужны ограничения.

Как у нас часто бывает, что зарплата упала и жизнь удалась. А потом начинаем вспоминать, где это было? Оказывается, где-то во Второй лиге, купил квартиру, машину и жизнь удалась. У него нет максимализма в спортивном росте.

Я бы сделал поступательную лесенку. Всё зависит от бюджета клуба. А так, понятно, да и всегда говорил, что иностранец должен быть на две головы выше местного.

По молодёжи, пожалуй, сделал бы ограничение до 25 лет, пусть растёт, стремится, а не так, что сразу [получает], а потом мы теряем молодых игроков, у которых была перспектива стать серьёзным футболистом», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.