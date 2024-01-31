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Игрок «Крыльев» Ежов: в отпуске «забиваю» на футбол, чтобы ещё больше влюбляться в него

Игрок «Крыльев» Ежов: в отпуске «забиваю» на футбол, чтобы ещё больше влюбляться в него
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов признался, что в отпуске не следит за футболом.

«Именно в отпуске я вообще «забиваю» на футбол. Потому что от него реально нужно отдохнуть, соскучиться и потом с двойным энтузиазмом вернуться. Чтобы больше влюбляться в него. Жена постоянно жалуется, что один только футбол у меня — выключай», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 26-летний Ежов провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ежова в € 3 млн «Крылья Советов» завершили первый круг РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

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