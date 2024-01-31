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Футболист «Крыльев Советов» Ежов: люблю теннис и болел за Медведева на Australian Open

Футболист «Крыльев Советов» Ежов: люблю теннис и болел за Медведева на Australian Open
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Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Australian Open. Россиянин дошёл до финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя 2:0 по партиям. При этом на стадии полуфинала Медведев совершил невероятный камбэк.

«Люблю смотреть теннис. За Даньку Медведева болел на Australian Open. К сожалению, не получилось у него. Это спорт. Ему не хватило сил. Слишком тяжёлый турнир для него получился. Моё почтение и уважение, что он боролся и старался. Было видно, что он чуть подустал», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022, 2024). После этого турнира Даниил остался третьей ракеткой мира.

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