«Знакомство Саида с «РЖД Ареной». «Локомотив» опубликовал первые фото Хамулича в клубе

Московский «Локомотив» в социальных сетях опубликовал первые фотографии нападающего Саида Хамулича, который перешёл на правах аренды из французской «Тулузы».

Фото: ФК «Локомотив»

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что сумма выкупа прав на футболиста может составить € 2,6 млн. Саид Хамулич будет выступать за «Локомотив» под 97-м игровым номером.

Фото: ФК «Локомотив»

Напомним, права на 23-летнего форварда принадлежат «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона он провёл в аренде в нидерландском «Витессе». Хамулич сыграл 14 матчей, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Во французской Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей.