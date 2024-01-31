«Бавария» готова заплатить € 3 млн, чтобы «Гранада» отпустила Сарагосу в Мюнхен зимой

«Бавария» готова заплатить € 3 млн, чтобы «Гранада» отпустила хавбека Брайана Сарагосу в Мюнхен уже в январе. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Бавария» заключила сделку с «Гранадой» о приобретении Сарагосы. Футболист должен присоединиться к немецкому клубу летом. По информации источника, переговоры между сторонами продолжатся в ближайшее время. Испанцев не устаивает предложенная «Баварией» цена.

Брайан Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн. В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 21 матч, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.