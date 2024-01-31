Стал известен состав «Локомотива» на контрольный матч с «Уралом»

В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт в формате из четырёх таймов по 30 минут. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Митай, Лукиных, Сильянов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Тикнизян, Глушенков, Сулейманов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков.