Стал известен состав «Локомотива» на контрольный матч с «Уралом»
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В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт в формате из четырёх таймов по 30 минут. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 16:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Не начался
Урал
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Митай, Лукиных, Сильянов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Тикнизян, Глушенков, Сулейманов.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков.
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