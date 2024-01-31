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Мадридский «Атлетико» объявил о переходе Паулисты

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе Паулисты
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Центральный защитник Габриэл Паулиста стал игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист подписал контракт с «Атлетико» до конца текущего сезона. Он будет выступать за мадридский клуб под четвёртым игровым номером. Предыдущим клубом Паулисты была «Валенсия».

«Добро пожаловать, Паулиста!» — написано в заявлении клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

33-летний Габриэл Паулиста выступал за «Валенсию» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провёл за «летучих мышей» 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету одна игра в Кубке Испании. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

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