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ЦСКА следит за хавбеком «Фенербахче» Кахведжи

ЦСКА следит за хавбеком «Фенербахче» Кахведжи
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Московский ЦСКА внимательно следит за полузащитником турецкого «Фенербахче» Ирфаном Кахведжи, сообщает Çubuklu Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Кахведжи 28 лет, он является воспитанником турецкого клуба «Генчлербирлиги». За «Фенербахче» универсальный полузащитник, способный также сыграть на правом фланге атаки, играет с 2021 года. В нынешнем сезоне турок провёл 32 матча с учётом всех соревнований, забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ирфана в € 9 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала 28 очков в 18 матчах.

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