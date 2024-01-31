Агент Щенникова: пока нет предложения от клуба, которое бы его заинтересовало

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Георгий поддерживает форму: бегает, в тренажёрном зале занимается. Так что форму не теряет. Играет на любительском уровне стабильно. Но пока нет предложения от клуба, которое бы его заинтересовало. Интерес есть, но нет пока такого, чтобы он сказал: «Круто, буду продолжать играть в футбол в этой команде», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Георгию Щенникову 32 года. Он является свободным агентом. Последним клубом Георгия был московский ЦСКА. Стан армейцев российский футболист покинул в июле 2023 года. С тех пор он находится без команды.