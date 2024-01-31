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Сенников: Хамулич будет конкурировать с Дзюбой — он имеет хорошие физические данные

Сенников: Хамулич будет конкурировать с Дзюбой — он имеет хорошие физические данные
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал переход в «Локомотив» нападающего «Тулузы» Саида Хамулича.

«Я считаю, что нужно как-то усиливаться, но пока не знаю, что это за игрок. В любом случае какая-то трансферная политика должна быть в зимнее окно. Мало, конечно, что в прошлой аренде в «Витессе» отдал лишь одну голевую передачу, но, может, просматривали матчи и увидели потенциал. Нужен был ещё один нападающий, потому что Изидор ушёл, а остались Дзюба и Сулейманов.

Думаю, что он будет конкурировать с Дзюбой, так как он высокий форвард и у него хорошие физические данные, поэтому и обратили внимание», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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