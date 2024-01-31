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Ди Мария — о Гарначо: на его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду

Ди Мария — о Гарначо: на его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «ПСЖ», а ныне футболист «Бенфики» Анхель Ди Мария высказался об аргентинском хавбеке «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«Будь я на его месте, я бы не стал праздновать голы в стиле Роналду! Алехандро очень способный игрок, думаю, с возрастом он ещё прибавит. Когда я был молодым, я тоже вечно хотел обводить соперников на дриблинге. Повзрослев, я понял, что лучше делать это реже, но качественнее. У Гарначо большое будущее. От него зависит, сможет ли он справиться с ожиданиями или нет», — приводит слова Ди Марии издание Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник «красных дьяволов» отыграл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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