Олдридж: никогда не видел, чтобы манчестерские клубы праздновали уход тренера «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Никогда не видел, чтобы оба манчестерских клуба и болельщики «Эвертона» праздновали то, что «Ливерпуль» покидает тренер. Я никогда в жизни не видел такого в футболе. Это показывает, насколько хорош этот человек и насколько хорош стал «Ливерпуль». Это видно по зависти других клубов», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.