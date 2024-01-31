Пименов: Хамуличу ещё нужно доказать, что он может выиграть конкуренцию у Дзюбы

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на переход в стан железнодорожников нападающего «Тулузы» Саида Хамулича. По его мнению, боснийскому нападающему ещё предстоит доказать свою профпригодность, выиграв конкуренцию за место в основном составе у Артёма Дзюбы и Тимура Сулейманова.

«Дело в том, что команде не хватает форвардов. Нападающие – Дзюба и Сулейманов, и всё. Конечно, если команда рассчитывает на что-то большее, то конкуренцию на этой позиции надо делать более мощной. Это означает, что нападающий был нужен.

Нападающему из Боснии ещё нужно доказать, что он может выиграть конкуренцию за место в основном составе у Дзюбы и Сулейманова», — приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, Хамулич присоединился к «Локомотиву» на правах аренды с возможностью выкупа.