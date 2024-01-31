Хаманн — о Хаби Алонсо: если «Ливерпуль» позвонит, отказать будет очень сложно

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн считает, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может согласиться на предложение мерсисайдского клуба заменить Юргена Клоппа.

«Как футбольный романтик я бы хотел, чтобы он ещё один год провёл в Леверкузене. Но думаю, что если «Ливерпуль» позвонит, ему будет очень сложно отказать. Даже если речь пойдёт о преемственности Клоппа. Дело в том, что иногда большие клубы зовут только один раз. Думаю, Хаби согласится, если «Ливерпуль» сделает предложение», — приводит слова Хаманна издание Daily Mail.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. СМИ называли Хаби Алонсо одним из основных кандидатов на замену немецкому специалисту у руля мерсисайдского клуба. Испанец тренирует «Байер» с 2022 года.