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Созин: Файзуллаев на Кубке Азии привлечёт внимание скаутов и надолго в ЦСКА не задержится

Созин: Файзуллаев на Кубке Азии привлечёт внимание скаутов и надолго в ЦСКА не задержится
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин считает, что футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может привлечь внимание европейских клубов удачным выступлением на Кубке Азии. Напомним, Файзуллаев забил уже два гола за сборную Узбекистана на континентальном первенстве.

«Сейчас первый человек на выход из ЦСКА – Файзуллаев. Про то, что осенью он классно играл в РПЛ, можно даже не вспоминать. Но парень сейчас реально хорош на Кубке Азии. Он тащит Узбекистан, забил уже дважды, в своём возрасте является одним из лидеров сборной, и сейчас, по сути, делает себе имя на международной арене. При нынешней игре он привлечёт внимание скаутов на Кубке Азии и надолго в ЦСКА не задержится – уедет в Европу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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