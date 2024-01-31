Джо Коул: когда я пришёл в «Ливерпуль», моё тело было сломлено

Бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля» Джо Коул вспомнил о периоде своей карьеры в мерсисайдском клубе. Английский футболист присоединился к «красным» в 2010 году, а покинул «Ливерпуль» в 2013-м.

«Оглядываясь назад, я могу сказать, что к тому моменту с моим телом было покончено. У меня просто не было шанса стать тем игроком, которым я был за несколько лет до этого. История это подтверждает. Я имею в виду, что, если бы я остался в «Челси» или перешёл в клуб из другой страны, мне было бы чуть проще, но в «Ливерпуле» ожидания высоки. И я начал ломаться. Это воспринималось так, как будто я знал, что со мной, но всё равно подписал контракт. Конечно, это не так. «Челси» принял решение (не продлевать контракт с Коулом. — Прим. «Чемпионата»), а я выбрал «Ливерпуль» из множества других клубов», — приводит слова Коула Liverpool Echo.

Коул — воспитанник «Вест Хэма». В составе «Челси» футболист выигрывал чемпионский титул (трижды), Кубок Англии (трижды) и Кубок лиги (дважды).