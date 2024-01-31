«Локомотив» — «Урал»: Итало забил ответный мяч на 30-й минуте
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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 16:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Тикнизян – 9' 1:1 Итало – 30' 2:1 Тикнизян – 41'
На 30-й минуте счёт сравнял защитник «Урала» Итало. Бразилец замкнул подачу с углового.
Ранее, на 11-й минуте, отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
Комментарии
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