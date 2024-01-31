Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Урал»: Итало забил ответный мяч на 30-й минуте

«Локомотив» — «Урал»: Итало забил ответный мяч на 30-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 16:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Тикнизян – 9'     1:1 Итало – 30'     2:1 Тикнизян – 41'    

На 30-й минуте счёт сравнял защитник «Урала» Итало. Бразилец замкнул подачу с углового.

Ранее, на 11-й минуте, отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android