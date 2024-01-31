«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян оформил дубль

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте Антон Миранчук продвинулся через центр и сделал пас в штрафную, Тикнизян выскочил на ворота и пробил точно в дальний угол ворот.

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На 30-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Итало.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Урал» заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.