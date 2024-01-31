Алдонин: сборная Сербии — отличный соперник, но смогут ли привезти сильнейший состав?

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве.

«Отличный матч и соперник. Я думаю, что Сербия сопоставима по уровню с Камеруном, но там была африканская страна, а тут европейская. Главный вопрос — сможет ли Сербия привезти сильнейший состав? В любом случае вывеска очень интересная. Я надеюсь, что получится сыграть оптимальными составами как с нашей, так и со стороны Сербии», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).