Защитник «Барселоны» Бальде сделал заявление после перенесённой операции

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде сделал заявление после операции из-за травмы правого подколенного сухожилия. Футболист дал понять, что операция прошла успешно.

«Операция прошла отлично. Всем спасибо за сообщения поддержки. Я вернусь сильнее», – написал испанский игрок в своих социальных сетях.

Отметим, что Бальде получил травму правого подколенного сухожилия в кубковом матче с «Атлетиком» (2:4). Защитник «Барселоны» был заменён в первом тайме. Вчера, 30 января, Алекс перенёс операцию. Ожидается, что он пропустит остаток текущего сезона.

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Напомним, Бальде является воспитанником каталонцев. В этом сезоне за «Барселону» защитник провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Алекса с сине-гранатовыми действует до конца июня 2028 года.