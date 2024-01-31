«Локомотив» — «Урал»: Каштанов сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. На момент выхода новости счёт 2:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 71-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Урала» Алексей Каштанов.
Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На 30-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Итало.
На 40-й минуте Тикнизян оформил дубль.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Урал» заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.
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