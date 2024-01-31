Стало известно, когда Хави вернётся к тренерской работе после ухода из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави, сообщивший на минувшей неделе о решении покинуть занимаемую им должность по окончании нынешнего сезона, планирует взять годичный перерыв от данной деятельности, после чего снова возглавить один из европейских клубов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, летом 2025 года, после годичного перерыва, который он планирует провести, уделяя время своей семье, Хави вновь начнёт рассматривать предложения о работе. Подчёркивается, что основным приоритетом испанского специалиста для продолжения карьеры является английская Премьер-лига. Однако Хави готов рассмотреть предложения от итальянских и немецких клубов.

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Напомним, ранее Хави публично заявлял, что после ухода из каталонского клуба планирует проводить время с семьёй, однако не сообщал о сроке своего перерыва от тренерской работы.