«Челси» отдаст 19-летнего полузащитника в аренду «Страсбургу»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос близок к переходу в «Страсбург». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, не так давно лондонцы отозвали футболиста из аренды в «Ноттингем Форест».

По информации источника, французский клуб подпишет бразильца на правах шестимесячной аренды. Руководство «синих» приняло решение, что продолжение карьеры в «Страсбурге» — наилучший вариант для прогресса Сантоса. Отмечается, что боссы «Челси» всё ещё видят в 19-летнем футболисте перспективу стать одним из лучших игроков в мире.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно – 2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь два матча во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.