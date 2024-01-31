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Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»

Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в товарищеском матче между саудовским клубом и «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, сообщает Goal.

По информации источника, Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не будет выпускать его на поле. Напомним, встреча между командами состоится в четверг, 1 февраля. Начало игры – в 21:00 мск.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В текущем сезоне португалец принял участие в 25 играх о всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. В минувшем сезоне аргентинец провёл за новую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 мячами и пятью ассистами.

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