«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

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Сегодня, 31 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Матч начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 игр английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после 21 матча чемпионата Англии «Бёрнли» заработал 12 очков и расположился на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0.

В последних пяти матчах чемпионата Англии «горожане» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В последних пяти турах АПЛ «Бёрнли» трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз победил.