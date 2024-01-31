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Ринат Дасаев: интересно посмотреть на российских футболистов на уровне сборной Сербии

Ринат Дасаев: интересно посмотреть на российских футболистов на уровне сборной Сербии
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев (на фото по центру) поделился мнением о грядущем товарищеском матче российской национальной команды с Сербией, который состоится 21 марта.

«Стоило ли провести матч с Сербией не в Москве, а в другом регионе страны? Всё зависит от решения РФС и руководства национальной команды. Хорошо, что сыграем с Сербией. Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне такой сборной», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 31 января, пресс-служба сборной России в социальных сетях анонсировала, что товарищеская игра с Сербией состоится именно 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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