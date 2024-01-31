Ломаев: Круговой правильно сделал, что ушёл из «Зенита»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового перейти в московский ЦСКА. Российский вратарь считает, что Круговой принял правильное решение.

«Если он там не играл, то правильно сделал, что ушёл. Ему 25 лет, в этом возрасте надо проявлять себя. Он ушёл в ЦСКА для того, чтобы играть. Думаю, он сможет выиграть конкуренцию. Это сильный футболист», – приводит слова Ломаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в этом месяце стало известно о том, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА до лета 2028 года. В июне у футболиста истечёт соглашение с сине-бело-голубыми, после чего он отправится в стан армейцев. Отметим, что сейчас Круговой тренируется со второй командой «Зенита».