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Клубы РПЛ изучают возможность подписания 22-летнего хавбека Риверы из Колумбии

Клубы РПЛ изучают возможность подписания 22-летнего хавбека Риверы из Колумбии
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Несколько клубов, выступающих в Российской Премьер-Лиге, обладают заинтересованностью в приобретении 22-летнего полузащитника колумбийского «Мильонариоса» Даниэля Руиса Риверы. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сумма потенциального трансфера может составить порядка € 5-6 млн. Подчёркивается, что сам колумбиец не рассматривает вариант с РПЛ в качестве приоритетного для продолжения своей карьеры.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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