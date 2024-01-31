Клубы РПЛ изучают возможность подписания 22-летнего хавбека Риверы из Колумбии

Несколько клубов, выступающих в Российской Премьер-Лиге, обладают заинтересованностью в приобретении 22-летнего полузащитника колумбийского «Мильонариоса» Даниэля Руиса Риверы. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сумма потенциального трансфера может составить порядка € 5-6 млн. Подчёркивается, что сам колумбиец не рассматривает вариант с РПЛ в качестве приоритетного для продолжения своей карьеры.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.