Р. Билялетдинов: Тикнизян уже не в юном возрасте, важен правильный выбор клуба

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе 24-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».

«Тикнизян уже не в юном возрасте, сейчас важно делать правильный выбор. Но кто Наира зовёт из Европы? Слухов много, а фактических данных мало. Там можно не попасть под стиль, под тренера, риски высоки.

В «Зените», наверное, с этим будет проще. Хотя на этой позиции есть Дуглас Сантос. Может, петербуржцы хотят подписать Наира из-за того, что он не считается легионером. Также имеет место быть ослабление конкурента. Однако я не удивлюсь, если Тикнизян останется в «Локомотиве», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее стало известно, что Тикнизян не желает вести переговоры с «Зенитом», несмотря на интерес со стороны петербургского клуба.