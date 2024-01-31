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«Всё прошло отлично!» Игрок ЦСКА Чалов рассказал о своей свадьбе, состоявшейся в Дубае

«Всё прошло отлично!» Игрок ЦСКА Чалов рассказал о своей свадьбе, состоявшейся в Дубае
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей свадьбе с Валерией Федотовой в Дубае.

«Всё отлично! Последние дни отпуска перед сбором в Абу-Даби мы с девушкой провели в Дубае. В какой-то день мы сидели на балкончике, разговаривали и в шутку начали обсуждать: «Почему бы не организовать нашу свадьбу здесь?». В итоге решили так и сделать. Посчитали, что это идеальный момент: как раз было несколько дней, чтобы собрать всю семью и друзей в одном месте. Хорошо, что в Дубай есть прямые перелёты и не нужна виза.

Пройдёт ли медовый месяц в Анталье? У нас получится скорее медовый день. Прилетели в Турцию и провели его в отеле.

Не было такого, чтобы кто-то из парней выделился, но могу сказать, всё прошло супер! Холостякам вместо традиционной подвязки я кидал футбольный мяч. Игорь Дивеев за него активно боролся, но в итоге поймал мой брат», — приводит слова Чалова официальный сайт ПФК ЦСКА.

Фёдор и Валерия начали встречаться ещё в 17 лет (они одногодки), и сейчас, спустя восемь лет, пара решила пожениться. Чалов остался в Дубае после первого зимнего сбора с армейской командой, чтобы создать новую семью.

Вчера, 30 января, ЦСКА прибыл на тренировочные сборы в Анталью (Турция).

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