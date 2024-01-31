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Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Владимира Быстрова

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Владимира Быстрова
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Пресс-служба сборной России по футболу поздравила с 40-летием бывшего игрока национальной команды Владимира Быстрова.

«Владимиру Быстрову – 40! Поздравляем бронзового призёра Евро-2008 с днём рождения! Желаем Владимиру побольше улыбок, гармонии во всём и успехов!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы сборной России.

Сегодня, 31 января, бывший футболист сборной России Владимир Быстров отмечает своё 40-летие.

Быстров выступал за национальную команду с 2004 года. В составе сборной России он принял участие в 47 матчах. Ему удалось записать на свой счёт четыре забитых мяча. Карьеру в сборной Владимир завершил в 2013 году.

Ранее полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что Владимир Быстров был одним из его кумиров в футболе.

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