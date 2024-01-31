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«Шикарные условия!» Форвард ЦСКА Чалов — о тренировочных сборах армейцев в Турции

«Шикарные условия!» Форвард ЦСКА Чалов — о тренировочных сборах армейцев в Турции
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Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов поделился первыми впечатлениями от тренировочных сборов московского клуба, проходящих в эти дни в турецкой Анталье.

«Шикарные условия! Еда, поля, да вообще всё. Погода прохладнее, чем в Абу-Даби, но после сегодняшней тренировки точно могу сказать, что здесь комфортно. И хорошо, что уже так скоро будем играть. Много игровой практики — это всегда полезно. Надеемся, предстоящие матчи помогут нам качественно подготовиться к сезону. Готовы выкладываться на поле в каждой игре», — приводит слова Чалова официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 30 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля — с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи».

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