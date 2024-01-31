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Ведутся съёмки документального сериала про «Ливерпуль», который выйдет в конце сезона

Ведутся съёмки документального сериала про «Ливерпуль», который выйдет в конце сезона
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На текущий момент ведутся съёмки многосерийного документального сериала о футбольном клубе «Ливерпуль», который выйдет в эфир по окончании сезона-2023/2024.

«Эксклюзивная картина расскажет о богатой истории «Ливерпуля», его тесных связях с болельщиками и покажет то, как функционирует клуб, включая его мужские и женские команды, которые являются успешными на поле и за его пределами.

Это даст болельщикам и зрителям уникальное представление о клубе и донесёт историю «Ливерпуля» до более широкой аудитории, чем когда-либо прежде. Камеры будут следить за Юргеном Клоппом и его командой на протяжении всего его последнего сезона в клубе. Документальный фильм тонко запечатлеет команду в местах, согласованных тренером и игроками, не вторгаясь в их личное пространство.

Всё это будет сопровождаться исследованием пути клуба до наших дней и рассказом человеческих историй на фоне эпической истории футбольного клуба «Ливерпуль», — сказано в анонсе сериала на официальном сайте «Ливерпуля».

Напомним, на минувшей неделе главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

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