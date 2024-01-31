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Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»

Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о возможном подписании контракта полузащитника Дениса Глушакова с южанами. Российский специалист намекнул на то, что потенциальное заключение соглашения дончан с Глушаковым зависит от того, как футболист проявит себя на сборах.

«Останется ли он в команде? Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. То есть по факту он у нас сейчас на просмотре? Грубо говоря — да. Всё будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, Денису 37 лет. Полузащитник связан контрактом с костромским «Спартаком», где он провёл первую часть этого сезона. В январе стало известно, что Глушаков вместе с «Ростовом» отправился на зимние тренировочные сборы, чтобы набрать оптимальную форму.

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