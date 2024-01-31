«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за футболиста «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Швеции Хуго Ларссон может перебраться в один из грандов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, на подписание 19-летнего футболиста претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Оба клуба попытаются выкупить Ларссона во время летнего трансферного окна. «Айнтрахт» готов расстаться с молодым хавбеком не менее чем за € 80 млн.

Ларссон перешёл в «Айнтрахт» из «Мальмё» прошлым летом за € 9 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за франкфуртцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.