«Барселона» — «Осасуна»: Витор Роке забил дебютный гол за каталонцев

В эти минуты проходит перенесённый матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сине-гранатовые вышли вперёд только на 64-й минуте встречи. Голом отметился форвард Витор Роке, замкнувший передачу Жоау Канселу — 1:0.

В последний раз в очном матче сегодняшние соперники встречались совсем недавно. В четверг, 11 января, «Барселона» в полуфинальном матче Суперкубка Испании уверенно переиграла «Осасуну» — 2:0.

В данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Осасуна» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков за 21 игру. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (55).