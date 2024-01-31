Анчелотти рассказал, останется ли Модрич в «Реале» после завершения сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника Луки Модрича в стане «сливочных». Итальянский специалист дал понять, что хорватский футболист сам решит, продлевать ему контракт с испанской командой или уйти.

«Модрич — легенда «Реала» и футбола в целом. Он сам будет решать, оставаться ли в клубе в следующем сезоне или уйти», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Хорватский полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. Его контракт с «Королевским клубом» истекает летом. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Луки Модрича в € 10 млн.

Напомним, Модрич является обладателем «Золотого мяча». Хорват получил данную награду в 2018 году.