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Иран — Сирия: команды поборются за выход в 1/4 финала Кубка Азии в дополнительное время

Иран — Сирия: команды поборются за выход в 1/4 финала Кубка Азии в дополнительное время
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Завершилось основное время матча 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречаются сборные Ирана и Сирии. Команды играют на стадионе «Абдулла бин Халифа» в Дохе (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с корейцем Ким Чон Хеком. Соперники не смогли выявить сильнейшего по итогам 90 минут игры — 1:1. При этом иранцы остались в меньшинстве после удаления нападающего Мехди Тареми на 90+1-й минуте.

Кубок Азии . 1/8 финала
31 января 2024, среда. 19:00 МСК
Иран
Окончен
1 : 1
5 : 3
Сирия
1:0 Тареми – 34'     1:1 Khribin – 64'    
Удаления: Тареми – 90+1' / нет

Иран открыл счёт на 34-й минуте благодаря голу Тареми с пенальти. Однако уже на 62-й минуте «персидские леопарды» сами стали жертвами 11-метрового удара — счёт сравнял форвард сирийцев Омар Хрибин.

В четвертьфинале победитель сегодняшнего противостояния встретится с Японией. Ранее участниками 1/4 финала турнира уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи данной стадии турнира пройдут 2 и 3 февраля. Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Турнирная сетка Кубка Азии - 2024
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