Иран — Сирия: команды поборются за выход в 1/4 финала Кубка Азии в дополнительное время

Завершилось основное время матча 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречаются сборные Ирана и Сирии. Команды играют на стадионе «Абдулла бин Халифа» в Дохе (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с корейцем Ким Чон Хеком. Соперники не смогли выявить сильнейшего по итогам 90 минут игры — 1:1. При этом иранцы остались в меньшинстве после удаления нападающего Мехди Тареми на 90+1-й минуте.

Иран открыл счёт на 34-й минуте благодаря голу Тареми с пенальти. Однако уже на 62-й минуте «персидские леопарды» сами стали жертвами 11-метрового удара — счёт сравнял форвард сирийцев Омар Хрибин.

В четвертьфинале победитель сегодняшнего противостояния встретится с Японией. Ранее участниками 1/4 финала турнира уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи данной стадии турнира пройдут 2 и 3 февраля. Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.